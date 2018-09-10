Лукашенко поздравил народного артиста России Игоря Костолевского с юбилеем

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста России Игоря Костолевского, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Своим ярким талантом, запоминающимися характерными ролями в кино и на театральной сцене Вы по праву заслужили всенародную любовь", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что преданность профессии и исключительное мастерство снискали Игорю Костолевскому признание не только в России, но и за ее пределами. "Пусть ваше многогранное творчество и впредь дарит публике радость и вдохновение, способствует укреплению культурных связей между нашими народами", - пожелал он.-0-