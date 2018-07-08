8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Андрея Мягкова с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Блистательно сыгранные роли в кино и на театральной сцене принесли Вам широкую известность и всеобщую зрительскую любовь не только в России, но и далеко за ее пределами. В Беларуси Вас ценят и знают как человека, обладающего высоким актерским мастерством и личным обаянием, способного удивлять поклонников запоминающимися работами", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Андрею Мягкову, чтобы его многогранное творчество и впредь дарило публике радость и вдохновение, способствовало укреплению культурных связей между народами.-0-
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