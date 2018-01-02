Александр Лукашенко и Виктор Громыко. Фото из архива

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного художника Беларуси Виктора Громыко с 95-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что Виктор Громыко внес значительный личный вклад в сохранение и развитие традиций национального изобразительного искусства.

"Благодаря вашему яркому таланту родились выдающиеся произведения, которые завоевали признание в Беларуси и за ее пределами. Слов искренней благодарности заслуживает ваша педагогическая деятельность, работа по воспитанию одаренной молодежи", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что Виктор Громыко будет и далее обогащать сокровищницу отечественной культуры, и пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов, бодрости и вдохновения.-0-