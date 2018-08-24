24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку Беларуси Екатерину Фадееву с днем рождения, сообщили БЕЛТА в
"Ваша индивидуальность, исполнительское мастерство и высокий профессионализм принесли Вам широкую известность и любовь многочисленных поклонников хореографического искусства. За годы активной и плодотворной творческой деятельности Вы создали целую галерею ярких артистических образов и оригинальных постановок, которые восхищают зрителей и навсегда остаются в их сердцах. Отдельных слов благодарности заслуживает Ваша педагогическая деятельность, работа по воспитанию одаренной молодежи", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко уверен, что талант и неисчерпаемая энергия Екатерины Фадеевой и впредь будут способствовать развитию белорусской балетной школы, процветанию отечественной культуры.
Глава государства пожелал народной артистке крепкого здоровья, вдохновения, счастья и благополучия.-0-
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