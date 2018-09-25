25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы принадлежите к блестящей плеяде актеров, без которых трудно представить современное искусство. Ваши работы в кино и на театральных подмостках‚ завоевавшие широкое зрительское признание, отличаются глубоким знанием человеческих характеров и безупречным художественным вкусом", - говорится в поздравлении.

Президент Беларуси пожелал народной артистке, чтобы ее жизнеутверждающее творчество еще многие годы дарило радость и хорошее настроение преданным поклонникам, содействовало укреплению культурных связей между народами Беларуси и России.-0-