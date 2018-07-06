6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку СССР Тамару Синявскую с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Благодаря уникальному таланту, высочайшему профессионализму и артистизму Вы стали одной из выдающихся певиц современности, достигли подлинных вершин мастерства. Ваше творчество покорило сердца миллионов поклонников в мире", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что бесценный опыт Тамары Синявской будет и в дальнейшем служить обогащению академического искусства, а преданность любимому делу станет примером для молодых артистов.-0-