Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Фото из архива

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша созидательная и многогранная деятельность сделала Казахстан сильным и независимым, а конструктивная и дальновидная внешняя политика получила широкое признание на международной арене", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление стратегического характера белорусско-казахстанских отношений. "Убежден, что углубление двустороннего партнерства будет и далее служить интересам наших дружественных народов, развитию общего евразийского дома", - отметил он.

Александр Лукашенко пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, счастья и благополучия.-0-