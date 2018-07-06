Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваша созидательная и многогранная деятельность сделала Казахстан сильным и независимым, а конструктивная и дальновидная внешняя политика получила широкое признание на международной арене", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление стратегического характера белорусско-казахстанских отношений. "Убежден, что углубление двустороннего партнерства будет и далее служить интересам наших дружественных народов, развитию общего евразийского дома", - отметил он.
Александр Лукашенко пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, счастья и благополучия.-0-
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