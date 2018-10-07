Лукашенко поздравил отца и сына Нурмагомедовых с победой на турнире UFC в Лас-Вегасе

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова с блестящей победой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в Лас-Вегасе. Об этом БЕЛТА сообщили в
"С блестящей победой Хабиба Нурмагомедова после боя поздравил Президент Беларуси, отметив, что в нашей стране внимательно следили и радовались этому успеху", - рассказали в пресс-службе.
Александр Лукашенко направил поздравления и Абдулманапу Нурмагомедову, отцу и тренеру Хабиба Нурмагомедова, особо подчеркнув, что таким сыном и воспитанником может по праву гордиться отец и вся Россия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4791 BYN
|2.472 BYN
|2.48 BYN
|USD
|2.1556 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.2386 BYN
|3.22 BYN
|3.237 BYN