Лукашенко поздравил победителей и призеров "Золотой шайбы"

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Александр Лукашенко поздравил победителей и призеров республиканских соревнований "Золотая шайба" во время церемонии закрытия XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр и Николай Лукашенко. Николай Лукашенко ("Грифоны") стал лучшим бомбардиром турнира "Золотая шайба" - 16 баллов (10+6).

Александр Лукашенко и команда "Медведь"

Александр Лукашенко и команда "Грифоны"

Александр Лукашенко и команда "Олимп"

Глава государства лично пожал руку каждому из юных хоккеистов, присутствовавших на награждении. Завершившийся XIV Рождественский турнир уникален тем, что одновременно с взрослыми под сводами спорткомплекса "Чижовка-Арена" соревновались и юные хоккеисты. В ходе финального турнира "Золотой шайбы" зрители увидели немало интересных игровых комбинаций и запоминающихся шайб. Молодые хоккеисты в свою очередь также могли наблюдать за мастерством опытных игроков с мировыми именами. К примеру, в Минск приехали олимпийские чемпионы Сергей Светлов из России, Давид Моравец из Чехии и многие другие известные спортсмены.

Подготовке молодых хоккеистов в Беларуси уделяется особое внимание. Поэтому для юных игроков состоявшиеся матчи стали двойным праздником. Ребята смогли не только пройти квалификацию региональных соревнований и выйти в финал, что для многих из них уже является настоящим достижением, но и увидеть игру мастеров и звезд прошлых лет на Рождественском турнире.

Покидая "Чижовка-Арену" после награждения, юные игроки отметили особую спортивную атмосферу, царившую в эти дни в спорткомплексе, и выразили желание в следующем году также приехать на турнир.

Команда "Медведь" стала победителем "Золотой шайбы" Решающий матч получился эмоциональным и одним из самых зрелищных на турнире. "Медведь" перед заключительным периодом вел в счете 3:1, а затем сумел забросить четвертую шайбу. "Грифоны" усилиями лидеров нападения сократили отставание, но сравнять счет не смогли.