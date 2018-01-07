Лукашенко поздравил победителей и призеров "Золотой шайбы"

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Александр Лукашенко поздравил победителей и призеров республиканских соревнований "Золотая шайба" во время церемонии закрытия XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства лично пожал руку каждому из юных хоккеистов, присутствовавших на награждении. Завершившийся XIV Рождественский турнир уникален тем, что одновременно с взрослыми под сводами спорткомплекса "Чижовка-Арена" соревновались и юные хоккеисты. В ходе финального турнира "Золотой шайбы" зрители увидели немало интересных игровых комбинаций и запоминающихся шайб. Молодые хоккеисты в свою очередь также могли наблюдать за мастерством опытных игроков с мировыми именами. К примеру, в Минск приехали олимпийские чемпионы Сергей Светлов из России, Давид Моравец из Чехии и многие другие известные спортсмены.
Подготовке молодых хоккеистов в Беларуси уделяется особое внимание. Поэтому для юных игроков состоявшиеся матчи стали двойным праздником. Ребята смогли не только пройти квалификацию региональных соревнований и выйти в финал, что для многих из них уже является настоящим достижением, но и увидеть игру мастеров и звезд прошлых лет на Рождественском турнире.
Покидая "Чижовка-Арену" после награждения, юные игроки отметили особую спортивную атмосферу, царившую в эти дни в спорткомплексе, и выразили желание в следующем году также приехать на турнир.
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