Лукашенко поздравил Порошенко с Днем Независимости Украины

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Петра Порошенко с Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что добрые и дружественные отношения между нашими народами будут и в дальнейшем служить надежной опорой для развития двустороннего взаимодействия во всех сферах", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что интенсивный межгосударственный диалог и практическое раскрытие потенциала белорусско-украинского сотрудничества в полной мере отвечают интересам обеих стран.

Александр Лукашенко пожелал Петру Порошенко крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех начинаний, а гражданам братской Украины - счастья, мира и процветания.-0-