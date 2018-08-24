Лукашенко поздравил Порошенко с Днем Независимости Украины

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Петра Порошенко с Днем Независимости, сообщили БЕЛТА в
"Убежден, что добрые и дружественные отношения между нашими народами будут и в дальнейшем служить надежной опорой для развития двустороннего взаимодействия во всех сферах", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что интенсивный межгосударственный диалог и практическое раскрытие потенциала белорусско-украинского сотрудничества в полной мере отвечают интересам обеих стран.
Александр Лукашенко пожелал Петру Порошенко крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успешной реализации всех начинаний, а гражданам братской Украины - счастья, мира и процветания.-0-
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