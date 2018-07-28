Лукашенко поздравил председателя МТРК "Мир" Радика Батыршина с юбилеем

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя МТРК "Мир" Радика Батыршина с 50-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Являясь талантливым журналистом и истинным профессионалом, вы смогли вписать немало ярких страниц в историю телевидения. Стали достойным ориентиром для молодого поколения журналистов, проявили глубокий патриотизм, работая в горячих точках", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что особой благодарности заслуживает вклад Радика Батыршина в развитие сотрудничества и укрепление дружбы между братскими народами стран СНГ.

"Сегодня возглавляемый вами коллектив объединяет профессионалов, которые оперативно и объективно освещают современные мировые процессы. Для нас особенно важна ваша принципиальность в достоверном отображении фактов и событий, происходящих в Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Радик Батыршин родился в Уфе в 1968 году. В 1990 году окончил филологический факультет Башкирского государственного университета, в 1994 году - аспирантуру кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова.

Прошел длинный журналистский путь. Шесть лет проработал на НТВ. В 2001 году стал руководить дирекцией интернет-вещания ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). С 2006 по 2007 год - заместитель генерального директора ВГТРК, директор филиала ВГТРК Государственной радиовещательной компании "Маяк". В ноябре 2007 года решением Совета глав правительств СНГ назначен председателем МТРК "Мир". Сейчас в мультимедийный холдинг входят телеканалы "МИР", "МИР 24", "МИР HD", радиостанция "МИР", информационный интернет-портал mir24.tv и система спутниковой связи "МИР-Телепорт". Телеканалы и радиостанцию МТРК "Мир" смотрят и слушают в 20 странах. В Беларуси телеканал "МИР" входит в обязательный общедоступный пакет телепрограмм.-0-