Лукашенко поздравил Президента Буркина-Фасо с национальным праздником

5 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства выразил уверенность, что дружественные отношения между двумя странами продолжат развиваться на принципах доверия и взаимной поддержки. Александр Лукашенко убежден в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в экономической, политической сферах на благо народов двух государств.-0-