Лукашенко поздравил Президента Мальдив с Днем независимости

26 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мальдивской Республики Абдулу Ямина Абдула Гаюма и народ этой страны с Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства выразил надежду на расширение плодотворных и взаимовыгодных белорусско-мальдивских отношений, укрепление двусторонних связей и контактов на всех уровнях.
Александр Лукашенко пожелал лидеру этой страны успешной государственной деятельности, а народу - мира и благополучия.-0-
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