Лукашенко поздравил Президента Мальдив с Днем независимости

26 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мальдивской Республики Абдулу Ямина Абдула Гаюма и народ этой страны с Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил надежду на расширение плодотворных и взаимовыгодных белорусско-мальдивских отношений, укрепление двусторонних связей и контактов на всех уровнях.

Александр Лукашенко пожелал лидеру этой страны успешной государственной деятельности, а народу - мира и благополучия.-0-