Лукашенко поздравил Президента Монголии с национальным праздником "Наадам"

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Монголии Халтмаагийн Баттулгу с национальным праздником "Наадам". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Для Республики Беларусь Монголия всегда была и остается добрым другом и надежным партнером. У наших стран имеется необходимый потенциал для углубления взаимодействия в различных сферах", - говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства отметил, что с большим удовольствием встретился с Президентом Монголии на полях недавно состоявшегося саммита ШОС. "Убежден, что достигнутые в ходе этой встречи договоренности будут способствовать дальнейшему прогрессу двусторонних отношений", - подчеркнул белорусский лидер.-0-