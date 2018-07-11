Лукашенко поздравил Президента Монголии с национальным праздником "Наадам"

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Монголии Халтмаагийн Баттулгу с национальным праздником "Наадам". Об этом БЕЛТА сообщили в
"Для Республики Беларусь Монголия всегда была и остается добрым другом и надежным партнером. У наших стран имеется необходимый потенциал для углубления взаимодействия в различных сферах", - говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства отметил, что с большим удовольствием встретился с Президентом Монголии на полях недавно состоявшегося саммита ШОС. "Убежден, что достигнутые в ходе этой встречи договоренности будут способствовать дальнейшему прогрессу двусторонних отношений", - подчеркнул белорусский лидер.-0-
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