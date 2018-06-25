Лукашенко поздравил Президента Словении с национальным праздником

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Словении Борута Пахора с национальным праздником - Днем государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что конструктивные белорусско-словенские отношения будут и далее способствовать расширению взаимовыгодного двустороннего политического, экономического и культурного сотрудничества ради процветания наших народов", - говорится в поздравлении.-0-