Лукашенко поздравил Президента Словении с национальным праздником

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Словении Борута Пахора с национальным праздником - Днем государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен, что конструктивные белорусско-словенские отношения будут и далее способствовать расширению взаимовыгодного двустороннего политического, экономического и культурного сотрудничества ради процветания наших народов", - говорится в поздравлении.-0-
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