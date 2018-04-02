Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов Беларуси и России

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За годы совместного строительства мы достигли значительных результатов, эффективно решая ключевые задачи двустороннего сотрудничества. Сегодня Союзное государство является примером успешной интеграции для всего евразийского пространства", - говорится в поздравлении.

День единения воплощает в себе братство и нерушимую дружбу народов Беларуси и России - Лукашенко "День единения народов Беларуси и России - это знаменательный праздник, который воплощает в себе наше братство и нерушимую дружбу, добрососедство, взаимопонимание и всестороннее сотрудничество, - говорится в обращении.

Вместе с тем, отметил Александр Лукашенко, реалии современности ставят перед государствами новые масштабные цели. "Убежден, что с помощью согласованной стратегии мы сможем осуществить намеченные проекты и продолжим плодотворную работу во имя процветания двух стран", - подчеркнул Президент.

Глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения председателю Совета Министров Союзного государства, председателю правительства России Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Федерального собрания России Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Федерального собрания России Вячеславу Володину, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, председателю Центрального комитета Коммунистической партии России Геннадию Зюганову.-0-