Лукашенко поздравил Путина с Днем России

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента России Владимира Путина и народ этой страны с национальным праздником - Днем России. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что проводимый руководством России стратегический курс на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета получает широчайшую поддержку граждан.
"Убежден, что совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества", - подчеркнул глава государства.
Поздравительные послания от Президента Беларуси также направлены председателю правительства России, председателю Совета министров Союзного государства Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председателю Государственной думы Вячеславу Володину.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3562 BYN
|2.354 BYN
|2.358 BYN
|USD
|1.9972 BYN
|1.998 BYN
|2.002 BYN
|RUB
|3.2041 BYN
|3.185 BYN
|3.204 BYN