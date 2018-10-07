Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Глубоко убежден, что наш диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь всемерно содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства отметил, что Президент России, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России‚ преодоление ею многих вызовов и угроз современности.-0-
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