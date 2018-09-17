Лукашенко поздравил работников БелАЗа с 70-летием со дня основания предприятия

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам ОАО "БелАЗ" по случаю 70-летия со дня основания предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что БелАЗ - один из ведущих производителей большегрузной карьерной техники, по праву считается флагманом отечественного автомобилестроения и широко известен не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. "Сегодня заводом реализуется ряд прорывных проектов, способствующих освоению новых видов производств‚ укрепляющих промышленный и технологический потенциал страны", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Особых слов благодарности заслуживает самоотверженный труд инженеров, конструкторов и рабочих предприятия, которые на протяжении многих лет создают уникальную для нашей страны технику", - говорится в поздравлении.

Президент уверен, что автозаводцы и впредь будут беречь и приумножать славные традиции БелАЗа, работать добросовестно и качественно решать поставленные задачи. Глава государства также выразил признательность ветеранам за доблестный и достойный труд. "Ваши опыт, знания и профессионализм поистине бесценны", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко пожелал заводчанам здоровья, благополучия, семейного счастья и успехов.-0-