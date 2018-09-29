29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником - Днем машиностроителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ежедневно вы выполняете сложную, интересную и исключительно важную для устойчивого развития Беларуси работу. Ваш труд лежит в основе экономического роста страны, уровня благосостояния народа, укрепляет имидж нашего государства на международной арене, его обороноспособность и суверенитет", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что страна гордится предприятиями отечественной промышленности, которые, сохраняя лучшие традиции, совершенствуют технологии, осваивают передовые разработки, производят современную конкурентоспособную технику, обеспечивают своей продукцией внутренний рынок, активно экспортируют ее за рубеж.

"Эти достижения - результат сплоченной деятельности высококвалифицированных специалистов разных поколений, основанной на преемственности профессиональных знаний и умений", - говорится в поздравлении.

Президент поблагодарил работников отрасли за трудолюбие, преданность делу и целеустремленность.-0-