8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В числе приоритетных направлений деятельности вашего ведомства не только исполнение бюджета, но и укрепление принципов добросовестности и конкурентоспособности, изыскание стимулов для роста экономики государства. От результатов этой работы во многом зависит обеспечение социальной стабильности в Беларуси и процветание нашего народа", - говорится в поздравлении.
"Благодаря открытости, доброжелательности и конструктивности во взаимодействии с налогоплательщиками вы достигаете высоких результатов в своей деятельности. Это в конечном итоге положительно отражается на инвестиционном климате страны и стимулирует деловую инициативу", - отметил Александр Лукашенко.
Он также пожелал работникам налоговых органов здоровья, счастья и успешной работы во имя Беларуси.-0-
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