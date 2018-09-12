Лукашенко поздравил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья с юбилеем

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья с юбилеем учреждения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Полувековая история центра неразрывно связана с решением масштабных государственных задач - борьбой с эпидемиями, профилактикой заболеваний, обеспечением надлежащих условий жизни, труда, отдыха и обучения населения республики. И, что особенно важно, на протяжении всей деятельности учреждение достойно отвечало на вызовы времени", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что центр активно участвует в реализации важнейших инициатив и содействует созданию в стране условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья населения Беларуси.-0-