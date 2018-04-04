Лукашенко поздравил Резника с 80-летием

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Илью Резника с 80-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вас по праву называют одним из самых известных поэтов-песенников современности, - отметил глава государства. - За годы активной и плодотворной деятельности Вы создали большое количество ярких и незабываемых произведений, достигли вершин профессионального мастерства. Песни, написанные на Ваши стихи, наполнены теплотой и искренними чувствами. Они стали классикой советской и российской эстрады".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что талант, многогранный опыт артиста и в дальнейшем будут служить обогащению культур двух стран, а преданность любимому делу - примером для многих поколений.-0-