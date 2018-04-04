Лукашенко поздравил Резника с 80-летием

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Илью Резника с 80-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вас по праву называют одним из самых известных поэтов-песенников современности, - отметил глава государства. - За годы активной и плодотворной деятельности Вы создали большое количество ярких и незабываемых произведений, достигли вершин профессионального мастерства. Песни, написанные на Ваши стихи, наполнены теплотой и искренними чувствами. Они стали классикой советской и российской эстрады".
Александр Лукашенко выразил уверенность, что талант, многогранный опыт артиста и в дальнейшем будут служить обогащению культур двух стран, а преданность любимому делу - примером для многих поколений.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4137 BYN
|2.408 BYN
|2.412 BYN
|USD
|1.9593 BYN
|1.957 BYN
|1.962 BYN
|RUB
|3.4037 BYN
|3.392 BYN
|3.404 BYN