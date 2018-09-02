Лукашенко поздравил руководство Вьетнама с Днем Независимости

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии этой страны Нгуен Фу Чонга с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Республика Беларусь готова к последовательному продолжению двустороннего сотрудничества во всех отраслях, в первую очередь в экономической и политической сферах. Только совместными усилиями мы сумеем в полной мере реализовать потенциал белорусско-вьетнамского взаимодействия, вывести наши отношения на уровень стратегического партнерства", - говорится в поздравлении в адрес Президента Вьетнама.

Александр Лукашенко также с удовлетворением отметил позитивную динамику развития экономики и рост благосостояния граждан Вьетнама, усиление авторитета страны как влиятельного государства на международной арене.

В поздравлении генеральному секретарю ЦК Компартии Вьетнама глава государства подчеркнул, что в основе белорусско-вьетнамских отношений лежат традиции дружбы, взаимной поддержки и уважения. "На таком устойчивом фундаменте мы сумеем достигнуть положительных результатов, которые отвечают долгосрочным интересам двустороннего сотрудничества в экономической, научно-технической, гуманитарной и других отраслях", - добавил белорусский лидер.-0-