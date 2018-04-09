Лукашенко поздравил с 70-летием исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева

Александр Лукашенко и Сергей Лебедев. Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летием председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваша многолетняя деятельность на посту исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств характеризуется постоянной направленностью на укрепление интеграционных процессов в рамках Содружества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что присущие Сергею Лебедеву высокие профессиональные качества и богатейший опыт будут и впредь способствовать взаимодействию государств - участников СНГ в духе дружбы, взаимопонимания и конструктивного партнерства.-0-