Лукашенко поздравил с 70-летием исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 70-летием председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств Сергея Лебедева. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Ваша многолетняя деятельность на посту исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств характеризуется постоянной направленностью на укрепление интеграционных процессов в рамках Содружества", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко убежден, что присущие Сергею Лебедеву высокие профессиональные качества и богатейший опыт будут и впредь способствовать взаимодействию государств - участников СНГ в духе дружбы, взаимопонимания и конструктивного партнерства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4007 BYN
|2.412 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.966 BYN
|1.97 BYN
|RUB
|3.3945 BYN
|3.37 BYN
|3.38 BYN