Лукашенко поздравил с 75-й годовщиной победы в Курской битве ветеранов и жителей российского региона

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил губернатора Курской области России Александра Михайлова, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей области с 75-й годовщиной победы в Курской битве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что данное событие переломило ход боевых действий и позволило начать стратегическое наступление советских войск.

"Это сражение останется в истории как пример настоящего мужества и героизма, силы духа и веры в Победу. Каждая пядь курской земли полита кровью павших героев, солдат и офицеров разных национальностей. Их подвиг вечно будет жить в сердцах белорусов", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что чувство глубокой признательности воинам-освободителям, подарившим людям право на мирную жизнь, навсегда объединило братские народы Беларуси и России.-0-