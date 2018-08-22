Лукашенко поздравил с 75-й годовщиной победы в Курской битве ветеранов и жителей российского региона

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил губернатора Курской области России Александра Михайлова, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей области с 75-й годовщиной победы в Курской битве. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что данное событие переломило ход боевых действий и позволило начать стратегическое наступление советских войск.
"Это сражение останется в истории как пример настоящего мужества и героизма, силы духа и веры в Победу. Каждая пядь курской земли полита кровью павших героев, солдат и офицеров разных национальностей. Их подвиг вечно будет жить в сердцах белорусов", - говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что чувство глубокой признательности воинам-освободителям, подарившим людям право на мирную жизнь, навсегда объединило братские народы Беларуси и России.-0-
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