26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием главного редактора газеты "Завтра" Александра Проханова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"В нашей стране Вас хорошо знают и ценят как выдающегося общественного деятеля, яркого публициста и талантливого писателя. Ваш глубокий патриотизм является достойным ориентиром для всех, кому небезразлична судьба Родины и современного мира", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что особой благодарности заслуживает вклад Александра Проханова в развитие духовных основ Союзного государства, в укрепление дружбы между братскими народами Беларуси и России.-0-