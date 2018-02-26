26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием главного редактора газеты "Завтра" Александра Проханова. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В нашей стране Вас хорошо знают и ценят как выдающегося общественного деятеля, яркого публициста и талантливого писателя. Ваш глубокий патриотизм является достойным ориентиром для всех, кому небезразлична судьба Родины и современного мира", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что особой благодарности заслуживает вклад Александра Проханова в развитие духовных основ Союзного государства, в укрепление дружбы между братскими народами Беларуси и России.-0-
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