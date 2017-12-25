25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием народного художника Беларуси Бориса Герлована. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы внесли весомый вклад в сохранение, развитие и популяризацию лучших традиций отечественной культуры. Благодаря Вашему таланту люди разных поколений в Беларуси и за ее пределами открывают для себя ценность и значимость театрального искусства", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что все работы художника отличаются уникальным авторским почерком, оригинальным замыслом, безупречным вкусом.

"Вы помогаете одаренной молодежи достигнуть профессиональных вершин. Ваша плодотворная творческая и общественная деятельность является образцом служения национальной культуре и своей стране", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-