25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 80-летием народного художника Беларуси Бориса Герлована. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вы внесли весомый вклад в сохранение, развитие и популяризацию лучших традиций отечественной культуры. Благодаря Вашему таланту люди разных поколений в Беларуси и за ее пределами открывают для себя ценность и значимость театрального искусства", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что все работы художника отличаются уникальным авторским почерком, оригинальным замыслом, безупречным вкусом.
"Вы помогаете одаренной молодежи достигнуть профессиональных вершин. Ваша плодотворная творческая и общественная деятельность является образцом служения национальной культуре и своей стране", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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