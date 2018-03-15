Лукашенко поздравил с днем рождения академика Жореса Алферова

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения лауреата Нобелевской премии, депутата Госдумы Федерального собрания России, академика Жореса Алферова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваши замечательные профессиональные достижения являются весомым вкладом в развитие мировой науки. В решении любых вопросов Вас отличают глубокое понимание, богатейший опыт, жизненная мудрость и принципиальность", - говорится в поздравлении.

Глава государства также отметил, что большого уважения заслуживает поддержка Жоресом Алферовым молодых ученых. "Убежден, что Ваша многогранная деятельность, активная гражданская позиция и высокий международный авторитет будут способствовать развитию всестороннего белорусско-российского сотрудничества", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-