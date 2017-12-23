23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения императора Японии Акихито. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что белорусско-японским отношениям свойственна взаимная заинтересованность в развитии плодотворного сотрудничества на благо народов обеих стран.

"Убежден, путем конструктивного диалога мы сможем достигнуть дальнейших успехов в активизации двусторонних связей в различных отраслях", - говорится в поздравлении.-0-