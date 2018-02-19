Лукашенко поздравил с днем рождения Митрополита Минского и Заславского Павла

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Сегодня Белорусская православная церковь сохраняет и развивает духовное и культурное наследие нашей страны, пробуждает в верующих любовь, добро и милосердие, способствует воспитанию патриотизма, учит состраданию, вдохновляет на новые свершения", - отметил Президент.
Глава государства пожелал митрополиту Павлу, чтобы его участие в этой высокой миссии было и в дальнейшем деятельным и плодотворным.-0-
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