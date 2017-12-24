Александр Лукашенко и Ильхам Алиев. Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают Ваши незаурядные качества государственного лидера, дальновидного политика и истинного патриота своей страны", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что высоко ценит особое внимание, которое Ильхам Алиев уделяет развитию белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе реализации значимых совместных проектов, что всецело отвечает интересам обоих народов.-0-