Лукашенко поздравил с юбилеем актрису Ирину Купченко

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Ирину Купченко. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вас по праву называют выдающейся актрисой современности. Фильмы и спектакли с Вашим участием пользуются неизменным успехом, а созданные образы отличаются неповторимым обаянием, внутренней силой и одухотворенностью", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что в Беларуси высоко ценят творческую деятельность актрисы. "Пусть она и впредь дарит зрителям радость и хорошее настроение, содействует укреплению культурных связей между нашими народами", - пожелал Президент.-0-
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