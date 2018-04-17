Лукашенко поздравил с юбилеем певицу Валерию

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку России Валерию Перфилову с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Восхитительный голос, неповторимая манера исполнения, яркая индивидуальность и талант помогли вам достичь профессиональных высот, завоевать авторитет и искреннюю любовь публики не только в России, но и далеко за ее пределами", - говорится в поздравлении.

"В Беларуси ваше творчество пользуется широкой популярностью. Уверен, Вы и в дальнейшем будете радовать зрителей новыми песнями и интересными проектами, способствовать укреплению дружбы между нашими народами", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко также пожелал Валерии Перфиловой здоровья, счастья, мира и благополучия.-0-