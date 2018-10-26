26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Сахле-Ворк Зевде с избранием на пост Президента Эфиопии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что деятельность на этом ответственном посту будет способствовать успешному развитию и дальнейшему процветанию вашего государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также выразил заинтересованность в расширении плодотворного двустороннего взаимодействия с Эфиопией в политической, торгово-экономической, научно-технической и других сферах.-0-