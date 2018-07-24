Лукашенко поздравил Шавката Мирзиеева с днем рождения

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с днем рождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси высоко оценивают успехи в социально-экономической сфере и на международной арене, достигнутые Узбекистаном под руководством его лидера.

"Открытые партнерские белорусско-узбекские отношения, основанные на взаимопонимании и дружбе, активно развивающийся диалог на всех уровнях и динамика укрепления торгово-экономических связей демонстрируют заинтересованность наших государств в наращивании плодотворного сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что совместными усилиями странам удастся реализовать существенный экономический, научный, гуманитарный потенциал двустороннего взаимодействия.-0-