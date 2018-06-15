"Вы открыли новую страницу в развитии Китая" - Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с юбилеем

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с 65-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы открыли новую страницу в развитии Китайской Народной Республики - эпоху реализации мечты о великом возрождении китайской нации и построении среднезажиточного общества, новую эпоху социализма с китайской спецификой. Положительные перемены, которые произошли за последние несколько лет во внутри- и внешнеполитической жизни Великого Китая, вдохнули свежую силу и в белорусско-китайские отношения. Горжусь тем, что наша личная дружба и партнерство между двумя странами с каждым годом становятся все крепче", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил благодарность за приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который недавно состоялся в городе Циндао. "Должен отметить, что период работы "семьи ШОС" в расширенном составе оказался успешным во многом благодаря усилиям Китая, который председательствовал в организации. Инициативы, озвученные Вами в программном выступлении на саммите, еще больше укрепили авторитет Китайской Народной Республики как ответственного государства и наглядно продемонстрировали мировой общественности объединяющую силу "дипломатии великой державы с китайской спецификой", - подчеркнул Президент.

По словам Александра Лукашенко, результаты деятельности за прошедший год убедили весь мир в том, что Шанхайская организация сотрудничества постепенно превращается из региональной организации в глобальную структуру, целью которой является обеспечение безопасности и стабильности всего международного сообщества.

"Уверен, что достигнутые в ходе нашей двусторонней встречи договоренности придадут новый мощный импульс сотрудничеству Беларуси и Китая и будут содействовать дальнейшему развитию межгосударственного диалога. От имени белорусского народа и от себя лично желаю Вам неизменных успехов на пути скорейшего достижения "целей двух столетий" на благо дружественного китайского народа", - отметил белорусский лидер.-0-