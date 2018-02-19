Лукашенко поздравил Сирила Рамафосу со вступлением в должность Президента ЮАР

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Сирила Рамафосу со вступлением в должность Президента Южно-Африканской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что Ваша деятельность в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Южной Африки и улучшению благосостояния ее жителей", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в интенсификации белорусско-южноафриканского сотрудничества во всех отраслях, особенно в торгово-экономической сфере.

"Надеюсь, что совместными усилиями в двадцать пятую годовщину дипломатических отношений между нашими странами мы сможем более полно раскрыть потенциал двустороннего взаимодействия", - подчеркнул глава государства.-0-