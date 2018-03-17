Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с завоеванием третьего золота на Паралимпиаде в Пхенчхане

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием третьей золотой медали на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
"Поздравляю с блестящим выступлением, которое принесло нашей стране четвертое золото Паралимпийских игр 2018 года", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что это значимый результат, достигнутый благодаря воле к победе и самоотверженности спортсменов, лидеров, эффективной работе тренерского состава.
Президент выразил признательность всей команде за показанные результаты и пожелал удачи в эстафетных гонках. "Мы гордимся вами!" - подчеркнул глава государства.
Как сообщалось, Светлана Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, завоевав сегодня в Пхенчхане золотую медаль в лыжной гонке на 7,5 км. Дистанцию классическим стилем для слабовидящих спортсменов она пробежала за 22 мин. 19,3 сек.
Ранее она стала чемпионкой в беге на 15 км свободным стилем и победила в спринте на 1,5 км. На счету воспитанницы Новополоцкого училища олимпийского резерва, где она начинала занятия спортом, есть и бронзовая награда в биатлоне на 6 км.-0-
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