Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с завоеванием третьего золота на Паралимпиаде в Пхенчхане

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием третьей золотой медали на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Поздравляю с блестящим выступлением, которое принесло нашей стране четвертое золото Паралимпийских игр 2018 года", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что это значимый результат, достигнутый благодаря воле к победе и самоотверженности спортсменов, лидеров, эффективной работе тренерского состава.

Президент выразил признательность всей команде за показанные результаты и пожелал удачи в эстафетных гонках. "Мы гордимся вами!" - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, Светлана Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой, завоевав сегодня в Пхенчхане золотую медаль в лыжной гонке на 7,5 км. Дистанцию классическим стилем для слабовидящих спортсменов она пробежала за 22 мин. 19,3 сек.

Белоруска Светлана Сахоненко стала трехкратной паралимпийской чемпионкой Дистанцию классическим стилем для слабовидящих спортсменов она пробежала за 22 мин. 19,3 сек. Россиянка Михалина Лысова заняла второе место, отстав от победительницы на 36,3 сек. Бронзовую награду завоевала Карина Эдлингер из Австрии - +1 мин.03,6 сек.

Ранее она стала чемпионкой в беге на 15 км свободным стилем и победила в спринте на 1,5 км. На счету воспитанницы Новополоцкого училища олимпийского резерва, где она начинала занятия спортом, есть и бронзовая награда в биатлоне на 6 км.-0-