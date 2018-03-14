Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с завоеванием второго золота на Паралимпиаде

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием второго титула победителя Паралимпиады. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Это яркое достижение, которое закрепляет твои позиции в качестве лидера белорусских паралимпийцев и еще выше поднимает планку наших результатов на главных стартах четырехлетия", - подчеркнул глава государства.
Президент выразил благодарность спортсменке за труд и победу, а также пожелал ей и всей команде удачи и новых успехов в Пхенчхане.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.42 BYN
|2.426 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.957 BYN
|1.96 BYN
|RUB
|3.4422 BYN
|3.434 BYN
|3.45 BYN