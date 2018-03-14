Лукашенко поздравил Светлану Сахоненко с завоеванием второго золота на Паралимпиаде

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по инваспорту Светлану Сахоненко с завоеванием второго титула победителя Паралимпиады. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Белоруска Светлана Сахоненко завоевала вторую золотую медаль на Паралимпиаде в Пхенчхане В решающем забеге лыжного спринта на 1,5 км классическим ходом среди слабовидящих атлетов вместе со своим партнером Романом Ященко, который вел ее по дистанции, белоруска пересекла финишный створ первой.

"Это яркое достижение, которое закрепляет твои позиции в качестве лидера белорусских паралимпийцев и еще выше поднимает планку наших результатов на главных стартах четырехлетия", - подчеркнул глава государства.

Президент выразил благодарность спортсменке за труд и победу, а также пожелал ей и всей команде удачи и новых успехов в Пхенчхане.-0-