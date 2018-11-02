Лукашенко поздравил участников фестиваля "Лiстапад" с открытием кинофорума

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников ХХV Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" с открытием форума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Уже четверть века наш кинофорум представляет аудитории интересные, качественные и глубокие фильмы, выполняя высокую просветительскую миссию и сохраняя приверженность своим принципам и традициям. Растущий из года в год состав участников фестиваля - наглядное подтверждение его авторитета среди профессионалов и любителей киноискусства", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что на фестивале всегда царит атмосфера творческой свободы, неустанного духовного поиска и честного соревнования.

"Убежден, что нынешний "Лістапад" порадует нас широкой панорамой современного кинематографа, подарит громкие премьеры и яркие встречи с выдающимися мастерами и восходящими звездами мирового экрана, станет настоящим праздником для тех, кто создает, смотрит и любит кино", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-