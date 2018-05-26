Лукашенко поздравил управляющего делами Президента Виктора Шеймана с 60-летием

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил управляющего делами Президента Республики Беларусь Виктора Шеймана с 60-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ваш жизненный путь является достойным примером честного служения Отечеству. За годы профессиональной деятельности вы проявили себя как ответственный руководитель, умеющий эффективно решать сложные задачи государственного строительства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что главными приоритетами работы Виктора Шеймана неизменно оставались обеспечение национальной безопасности, укрепление обороноспособности и содействие экономическому развитию Беларуси.

"Убежден, что ваши энергичность, самоотдача, преданность интересам белорусского народа позволят вам и в дальнейшем плодотворно трудиться на благо Родины", - подчеркнул Президент.-0-