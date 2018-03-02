2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил велогонщика Евгения Королька с победой на чемпионате мира на велотреке в скретче. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что это начало большого пути в спорте и ты сможешь еще не раз порадовать белорусских болельщиков яркими победами, в том числе в олимпийских дисциплинах. Желаю тебе крепкого здоровья и новых успехов!" - говорится в поздравлении.

Белорусский велогонщик уверенно провел всю гонку и на финише сумел опередить итальянца Микеле Скартеццини, который стал серебряным призером, и австралийца Каллума Скотсона, завоевавшего бронзу. Для белорусской команды золотая награда Евгения Королька стала первой на чемпионате мира на велотреке в голландском Апелдорне.-0-