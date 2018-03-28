Лукашенко поздравил Вин Мьина с избранием на пост Президента Мьянмы

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Вин Мьина с избранием на пост Президента Республики Союз Мьянма, сообщили БЕЛТА в
"Надеюсь, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему расширению всестороннего белорусско-мьянманского сотрудничества на благо наших народов", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко также пожелал Вин Мьину крепкого здоровья и успехов в исполнении ответственных государственных обязанностей.-0-
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