Лукашенко поздравил Вин Мьина с избранием на пост Президента Мьянмы

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Вин Мьина с избранием на пост Президента Республики Союз Мьянма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Надеюсь, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему расширению всестороннего белорусско-мьянманского сотрудничества на благо наших народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также пожелал Вин Мьину крепкого здоровья и успехов в исполнении ответственных государственных обязанностей.-0-