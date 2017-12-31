31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом и Рождеством. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Поздравления от имени главы белорусского государства направлены руководству Российской Федерации и КНР, лидерам стран-партнеров по интеграционным объединениям, а также главам многих других государств в различных регионах мира, руководителям международных и региональных организаций, видным зарубежным общественным и религиозным деятелям.

В адрес Президента Беларуси также поступают многочисленные новогодние поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, государственных и общественных деятелей. В их числе президенты стран Содружества, Европейского союза, Председатель КНР, король Иордании и королева Дании, канцлер ФРГ, президенты Венесуэлы, Аргентины, Египта, ОАЭ, Монголии, Республики Корея, Пакистана, Кении, премьер-министр Японии, генерал-губернатор Новой Зеландии, генеральные секретари ОДКБ и НАТО.-0-