Лукашенко поздравил заслуженную артистку России Гурцкую с юбилеем

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил заслуженную артистку России Диану Гурцкую с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Прекрасный голос, удивительное вокальное мастерство, яркая индивидуальность и неповторимая манера исполнения принесли Вам широкое признание и настоящую народную любовь", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси Диану Гурцкую ценят и уважают как замечательную певицу и обаятельного человека, беззаветно преданного искусству. "Уверен, что свое творчество Вы и впредь будете щедро дарить многочисленным поклонникам, способствуя укреплению культурных связей наших братских народов", - отметил глава государства.-0-
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