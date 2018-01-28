Лукашенко поздравил Земана с переизбранием на пост Президента Чехии

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Милоша Земана с переизбранием на пост Президента Чехии. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Эта победа свидетельствует о признании чешским народом ваших заслуг. Своим волеизъявлением граждане поддержали курс на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и дальнейшее укрепление его авторитета на международной арене", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в расширении взаимовыгодных отношений с Чехией как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате. "Надеюсь на продолжение конструктивного белорусско-чешского диалога", - отметил он.-0-
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