29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Жаира Болсонару с избранием на пост Президента Бразилии. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен, что под Вашим руководством страна укрепит свой международный авторитет и достигнет высоких результатов в обеспечении стабильности и процветания бразильского народа", - говорится в поздравлении.
Глава государства заверил, что в этом деле Бразилия может рассчитывать на Беларусь как на надежного партнера, заинтересованного в комплексном развитии взаимовыгодных двусторонних отношений.-0-
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