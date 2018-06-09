Лукашенко поздравил жителей Новополоцка с 60-летием города

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей и гостей Новополоцка с 60-летием со дня образования города. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"За эти годы небольшой молодежный поселок благодаря кропотливому и честному труду жителей превратился в крупный промышленный и культурный центр, обладающий мощным экономическим и интеллектуальным потенциалом. Его история славными делами уже вписана в биографию независимой Беларуси", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил искреннюю благодарность всем, кто создавал город и динамично развивает его сегодня. "Новополоцк за свою короткую историю уже успел воспитать трудовые династии, подготовить олимпийских чемпионов, раскрыть таланты известных деятелей культуры и искусства. Неоценим его вклад и в экономическую безопасность страны", - подчеркнул Президент.

"Любите свой город, с уважением относитесь к его прошлому и созидайте настоящее. Пусть и дальше история Новополоцка складывается из ваших добрых дел и трудовых решений", - пожелал глава государства жителям города.-0-