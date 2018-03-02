Лукашенко правительству: для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для простого человека важны результаты, а не постоянные дискуссии о путях развития. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что текущий год - это центральный год пятилетки. "Люди должны почувствовать реальное улучшение ситуации в экономике, увидеть, что могут зарабатывать больше и на этой основе обеспечить себе достойное качество жизни", - заявил он.

При этом Президент отметил, что и Россия, и Казахстан серьезнейшим образом взялись за национальные планы по развитию внутренней конкуренции. "Они знают, как это оздоравливает экономику. Поэтому нашим правительству, Национальному банку нужно подготовить, если это необходимо, пакет решений, как в 2018 году будут совершенствоваться условия хозяйствования. И правовые акты должны начать работать уже в этом году", - потребовал Александр Лукашенко.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость выполнения решений пятого Всебелорусского народного собрания.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что мир за год делает такие шаги, на которые раньше уходили десятилетия. Поэтому сегодня не принять решение хуже, чем принять и ошибиться.

Глава государства особое внимание уделил теме молодежи. Каждый третий безработный - в возрасте до 30 лет. На 40% увеличился отток населения для работы за границей. Даже по официальным данным численность внешних трудовых мигрантов достигла самого высокого значения за последние 5 лет.

"За истекшие 17 лет, когда мы более-менее твердо стали на ноги и начали развиваться, зарплаты выросли в 5 раз, а производительность труда - примерно в 2,5 раза. Значит, в экономике, в обществе появляется много диспропорций, которые нужно устранять", - отметил Президент.-0-